Исламабад, , 20:44 — REGNUM 28 октября министр науки и технологий Пакистана Фавад Чаудхри заявил, что среди участников оппозиционного «Марша свободы» — «толпы с автоматами АК-47», которые готовы захватить Исламабад.

Это заявление министр сделал в интервью пакистанскому телеканалу Samaa TV. По словам Фавада Чаудхри, большинство участников массовой акции протеста — радикалы, которых интересует только хаос. По мнению министра, если эти толпы доберутся до столицы, они могут поставить под угрозу всю политическую систему страны и нанести большой урон государству. Фавад Чаудхри также назвал «главных бенефициаров» происходящего: по мнению министра, это политики, находящиеся за решеткой по обвинению в коррупции — Наваз Шариф и Асиф Али Зарадари. Фавад Чаудхри также намекнул на «иностранных спонсоров» марша. «Это старые связи, нет никаких сомнений», — подытожил министр.

Напомним, что лидер исламистской оппозиционной партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».