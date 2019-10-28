Исламабад, , 20:42 — REGNUM 28 октября премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что не может выступать гарантом жизни и здоровья бывшего премьера страны Наваза Шарифа.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, выступая на церемонии закладки первого камня в основание Университета Гуру Нанака в провинции Панджаб, Имран Хан отметил, что не может поручиться за здоровье тяжело больного Шарифа. «Как я могу гарантировать чью-либо жизнь, если и сам не знаю, умру ли завтра?» — задался вопросом премьер-министр. Ранее Верховный суд Пакистана попросил правительство дать гарантию того, что «ничего не случится с бывшим премьер-министром Навазом Шарифом».

Напомним, что ранее Наваза Шарифа спешно перевели в лахорскую больницу после того, как его состояние здоровья резко ухудшилось. Экс-премьер Пакистана отбывал тюремное заключение по коррупционному делу «Сахарных заводов». Наваза Шарифа постановили отпустить из тюрьмы под залог в 10 миллионов рупий (5 миллионов рублей) по состоянию здоровья для прохождения длительного лечения сердечно-сосудистой системы.