* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 20:46 — REGNUM Пресс-секретарь администрации президента Турецкой Республики Ибрагим Калын в своем интервью, данном после церемонии открытия академического года в Анкарском университете музыки и искусств, заявил: «В последнее время мы столкнулись с двумя террористическими организациями, которые опирались на веру, используя идеологию ислама в своих интересах, одна из них — ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а вторая — движение Фетхуллаха Гюлена».

Фетхуллах Гюлен Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Ибрагим Калын отметил: «ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляется миру глобальной террористической угрозой лишь потому, что оно открыто объявило ему войну, однако движение Фетхуллаха Гюлена с таких позиций обычно не рассматривается».

Пресс-секретарь добавил: «Особенно, когда мы посмотрим на их идеологии, основанные на извращении ислама, то поймём, что между этими двумя группировками нет никакой разницы. Вторая также видела применение силы для достижения поставленных перед собой целей легитимным. Мы увидели это 15 июля 2016 года».