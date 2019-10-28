Карачи, Пакистан, , 20:38 — REGNUM 28 октября председатель пакистанской оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман призвал своих сторонников «не останавливаться и не отступать».

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, этот призыв прозвучал во второй день «Марша свободы» оппозиционных партий на Исламабад. В ходе одного из многочисленных митингов на пути в провинцию Панджаб из Карачи (провинция Синд) Фазлур Рехман заявил, что теперь ему и всей оппозиции «нужна политическая война». По словам лидера исламистов, правительство не пошло на уступки демонстрантам, и теперь его ожидает свержение.

Напомним, что лидер исламистской оппозиционной партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед предстоящим маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».