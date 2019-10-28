* талибов — запрещённая в России организация

Талукан, , 20:37 — REGNUM 27 октября официальный представитель губернатора афганской провинции Тахар (столица провинции — г. Талукан) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 19 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 11 получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Даргад провинции Тахар.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также уничтожено несколько единиц легкого и тяжелого оружия и боеприпасы, принадлежавшие талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.