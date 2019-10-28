* талибов — запрещённая в России организация

Кундуз, Афганистан, , 20:35 — REGNUM 27 октября официальный представитель командования Национальных сил безопасности и обороны в провинции Кундуз (столица провинции — г. Кундуз) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Специальными силами Афганистана, был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулла Йасин.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция Специальных сил Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Ханабад провинции Кундуз.

По словам официального представителя командования Национальных сил безопасности и обороны в провинции Кундуз, Мулла Йасин был вовлечён в серию нападений на правительственные войска. Также в ходе операции было ликвидировано четыре рядовых боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.