Таринкот, , 20:34 — REGNUM 27 октября высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана на юге страны заявил, что на территории провинции Урузган (столица провинции — г. Таринкот) в результате операции, проведенной Военно-воздушными силами Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 14 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще шесть получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Военно-воздушные силы Афганистана нанесли авиационный удар по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уездов Хаз Урузган и Дех Рахвуд провинции Урузган.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции Военно-воздушных сил было также уничтожено четыре укрытия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе со всем хранившимся там оружием.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.