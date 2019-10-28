Мехтарлам, Афганистан, , 20:43 — REGNUM 27 октября официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что в результате операции Национальных сил безопасности и обороны уезд Алишинг провинции Лагман (столица провинции — г. Мехтарлам) был практически полностью зачищен от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», в операции Национальных сил безопасности и обороны по освобождению уезда Алишинг от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приняло участие несколько сотен солдат.

По словам официальных представителей 201 корпуса Национальной армии Афганистана, в ходе операции Национальных сил безопасности и обороны было уничтожено по меньшей мере шесть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.