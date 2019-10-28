Кабул, , 20:38 — REGNUM 27 октября ряд источников сообщил, что правительство Исламской Республики Афганистан во главе с президентом страны Ашрафом Гани подготовило план для будущих усилий по установлению мира, который состоит из семи пунктов.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», главная цель этого плана — продолжать развивать уже приложенные усилия и содействовать прогрессу в деле установления мира и скорейшего прекращения кровопролития в Афганистане.

Вышеупомянутый план включает переговоры с официальными лицами США и НАТО по выходу войск и сотрудничества в последующий период; переговоры с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при предоставлении гарантий последующего вывода войск из Афганистана и при участии представителей всех групп афганского общества; переговоры с Пакистаном, который рассматривается в документе как одна из первопричин текущей ситуации, по поводу гарантий отказа от предоставления укрытий террористам со стороны Исламабада и развития экономического сотрудничества; достижение консенсуса со странами региона и всем исламским миром по поводу тесного сотрудничества в сферах политики и экономики; переговоры с западными партнерами и международными организациями по поводу содействия реализации программ развития; создание институтов на общегосударственном уровне; урегулирование проблем и изучение претензий на локальном уровне.