Анкара, , 20:33 — REGNUM Министерство внутренних дел Турецкой Республики опубликовало заявление, в котором сообщило, что террорист, нейтрализованный в сельской местности провинции Тунджели, находился в «сером списке» террористов, разыскиваемых МВД Турции.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, в заявлении МВД говорится: «Установлено, что террористом Рабочей партии Курдистана, нейтрализованным подразделениями местного командования внутренних войск в сельской местности провинции Тунджели в рамках операции по обеспечению внутренней безопасности, является Угур Булут, известный под кодовым именем «Шияр Чале». Он был ответственным за Алибогазы Чемишгезек и находился в «сером списке» разыскиваемых террористов. За сведения о нем была объявлена награда в 300 тыс. лир (52 тыс. долларов)».

Напомним, что Рабочая партия Курдистана признана террористической в США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки. Несмотря на попытки турецких властей найти пути урегулирования создавшейся ситуации, Рабочая партия Курдистана с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибло около 500 мирных жителей и 800 сотрудников правоохранительных органов. В ходе операций сил безопасности Турции уничтожено или арестовано более 10 тысяч боевиков.