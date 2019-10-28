Анкара, , 20:36 — REGNUM Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик в своем заявлении после заседания высшего совета партии подчеркнул: «Борьба с террористическими организациями становится возможной лишь тогда, когда все придерживаются единого принципиального поведения. То, что предпринимается против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), должно предприниматься и против Рабочей партии Курдистана, Отрядов народной обороны и Демократического союза».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Омер Челик отметил: «Что касается устранения главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то мы хотим обратить особое внимание на то, как этому противоречит тот факт, что так называемый лидер (Ферхат Абди Шахин) другой террористической организации был приглашен в США».

Политик добавил: «Устранение главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это поворотная точка в борьбе с терроризмом. Мы надеемся, что подобный принципиальный подход будет применен и к другим террористическим организациям. Существование Отрядов народной обороны не сдерживало ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а, наоборот, давало ему возможности».