Сантьяго, , 19:54 — REGNUM Президент Чили Себастьян Пиньера уволил министра финансов и министра внутренних дел после массовых протестов в стране, 28 октября передает агентство Reuters.

Сантьяго Martín Andrés Comisso

Главу МВД Чили Андреса Чедвика сменил Гонсало Блюмель, новым министром финансов вместо Фелипе Ларрена назначен Игнасио Брионес.

На прошлой неделе Чили охватили массовые беспорядки, жертвами которых стали 42 человека, арестованы оказались более 7000 человек, убытки чилийских предприятий составили около $1,4 млрд.

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