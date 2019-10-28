Москва, , 19:51 — REGNUM Телеканал RT начал рекламировать «волшебные ватники», способные превращать людей в «русских», сообщила 28 октября главный редактор канала Маргарита Симоньян в своем Twitter.

Ватник имеет на спине надписи на латинице, закрытые табличкой со словом «Censored» («Цензура»), которую можно снять.

«Наши волшебные ватники сделают патриотом даже типичного коренного британца», — написала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Магазин сувениров телеканала RT начал продажу сувенирных ватников мужских и женских моделей тёмного цвета.

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