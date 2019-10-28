Багдад, 28 октября 2019, 19:46 — REGNUM Военные и полицейские разогнали протестующих студентов в столице Ирака, 28 октября передает агентство Reuters.
Для разгона студенческой демонстрации в Багдаде использовались резиновые пули и слезоточивый газ. Число пострадавших в ходе подавления акции пока неизвестно.
С начала октября жертвами массовых беспорядков и столкновений с полицией в Ираке стали около 200 человек, тысячи человек получили ранения.
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