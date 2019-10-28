Ереван, , 19:39 — REGNUM Экс-спикеру парламента Армении Аре Баблояну предъявлено обвинение. Об этом он сам сообщил журналистам, выходя из здания Специальной следственной службы.

Ара Баблоян © Photolure

«Я заявил, что обвинение незаконное, что все делал в рамках Конституции и закона. Никаких предварительных договоренностей не было, и все было в рамках обычной деятельности Национального собрания», — цитирует Баблояна «Новости Армения».

При этом Баблоян отказался сообщить, какое обвинение ему предъявлено, сказав, что адвокат сообщит подробности.

Адвокат экс-спикера парламента Арам Вардеванян, в свою очередь, сообщил, что обвинение выдвинуто по двум статьям.

«Первая — узурпация власти, статья 300-я, которая в истории Армении ни разу не была применена. Вторая — служебный подлог, статья 314-я. Естественно, что по обоим пунктам обвинение не признаем, считает, что оно безосновательное», — сказал он.

Юрист отметил, что с правовой точки зрения возникает ряд проблем, в частности, при предъявлении обвинения не был учтен фактор депутатской неприкосновенности Баблояна.

22-го Специальная следственная служба Армении сообщила, что экс-спикер Национального собрания Армении Ара Баблоян привлечен в качестве подозреваемого по части 1-й статьи 300-й («Узурпация государственной власти») Уголовного кодекса Армении, а бывшему и.о. заместителя руководителя аппарата парламента Арсену Бабаяну предъявлено обвинение в соучастии в данном преступлении и совершении служебного подлога.

В Спецследственной службе отмечают, что Арсен Бабаян создал ложные основания для обнародования факта подачи главой КС Гагиком Арутюняном заявления об отставке, подписанного спикером НС Арой Баблояном 2 марта 2018 года, с целью узурпации полномочий Конституционного суда. Это, в свою очередь, стало основой для прекращения его полномочий, а в дальнейшем — для процесса выдвижения и назначения депутата от Республиканской партии Армении Грайра Товмасяна на эту вакантную должность.

23 октября Баблоян заявил, что он подписал прошение об отставке 2 марта 2018 года, когда перед ним лежало заявление Гагика Арутюняна, датированное 1 марта 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-спикера парламента Армении заподозрили в узурпации власти