Ереван, 28 октября 2019, 19:39 — REGNUM Экс-спикеру парламента Армении Аре Баблояну предъявлено обвинение. Об этом он сам сообщил журналистам, выходя из здания Специальной следственной службы.
При этом Баблоян отказался сообщить, какое обвинение ему предъявлено, сказав, что адвокат сообщит подробности.
Адвокат экс-спикера парламента Арам Вардеванян, в свою очередь, сообщил, что обвинение выдвинуто по двум статьям.
Юрист отметил, что с правовой точки зрения возникает ряд проблем, в частности, при предъявлении обвинения не был учтен фактор депутатской неприкосновенности Баблояна.
22-го Специальная следственная служба Армении сообщила, что экс-спикер Национального собрания Армении Ара Баблоян привлечен в качестве подозреваемого по части 1-й статьи 300-й («Узурпация государственной власти») Уголовного кодекса Армении, а бывшему и.о. заместителя руководителя аппарата парламента Арсену Бабаяну предъявлено обвинение в соучастии в данном преступлении и совершении служебного подлога.
В Спецследственной службе отмечают, что Арсен Бабаян создал ложные основания для обнародования факта подачи главой КС Гагиком Арутюняном заявления об отставке, подписанного спикером НС Арой Баблояном 2 марта 2018 года, с целью узурпации полномочий Конституционного суда. Это, в свою очередь, стало основой для прекращения его полномочий, а в дальнейшем — для процесса выдвижения и назначения депутата от Республиканской партии Армении Грайра Товмасяна на эту вакантную должность.
23 октября Баблоян заявил, что он подписал прошение об отставке 2 марта 2018 года, когда перед ним лежало заявление Гагика Арутюняна, датированное 1 марта 2018 года.
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