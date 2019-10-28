Сринагар, Индия, , 20:34 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что целью визита делегации Европейского союза в индийский Джамму и Кашмир является ознакомление европейских политиков с политикой индийского руководства в регионе. Об этом 28 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на официальное заявление администрации премьер-министра Индии.

В указанном заявлении представители индийского руководства подчеркнули, что «личное посещение Джамму и Кашмира позволит политикам из ЕС оценить ситуацию в регионе и ознакомиться с приоритетами индийского руководства в сфере развития региона». В рамках данной поездки делегация ЕС также сможет «увидеть воочию всё многообразие и сложность Джамму и Кашмира».

Напомним, что делегация Европейского союза отправится в Джамму и Кашмир 29 октября. Европейские политики станут первыми зарубежными наблюдателями, допущенными в регион после отмены особого статуса штата 5 августа. Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны.