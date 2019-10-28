София, , 19:18 — REGNUM Власти Болгарии считают, что высланный из страны российский дипломат вёл разведывательную деятельность в стране с сентября 2018 года. Об этом 28 октября сообщает агентство БГНЕС со ссылкой на заявление специальной прокуратуры Болгарии.

«В течение почти года гражданин России осуществлял разведывательную деятельность, проводя регулярные конспиративные встречи с болгарскими гражданами, в том числе с руководящим сотрудниками, имеющими доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО. Целью встреч было приобретение с разведывательной целью информации, представляющей государственную тайну, в том числе посредством предложений о материальных благах», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что расследование было начато специальной прокуратурой по сигналу, поступившему от Агентства национальной безопасности.

«По результатам проведённых оперативных следственных действий данные факты были полностью подтверждены», — подчеркнули в прокуратуре.

Сообщается, что в отношении российского дипломата — первого секретаря посольства России в Софии — было открыто досудебное производство по статье о преступлении против республики. Однако в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях уголовное дело было приостановлено, так как на российского дипломата распространялся иммунитет в отношении уголовной юрисдикции принимающего государства.

25 октября генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров официально уведомил о расследовании министра иностранных дел Екатерину Захариеву. В тот же день посол России в Софии Анатолий Макаров был вызван во внешнеполитическое ведомство, где, как сообщалось ранее, стороны «в конструктивной атмосфере» договорились о высылке заподозренного в шпионаже сотрудника. По данным болгарской стороны, он уже покинул территорию республики.

МИД России и посольство в Болгарии до настоящего времени воздерживаются от каких-либо официальных комментариев в связи с данной ситуацией.

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