Мадрид, , 19:20 — REGNUM Новая вспышка каталонской борьбы за независимость вскрыла не успевшую затянуться рану в экономике региона, связанную с бегством предприятий, потерей конкурентоспособности и активности, пишет сегодня, 28 октября, испанское издание ABC. Однако в гонке с другим «локомотивом Испании», Мадридом, автономная область отстает все больше уже давно. И хотя, вопреки всему, дела там обстоят лучше, чем в большинстве других областей, демографические, экономические и финансовые показатели десятилетиями свидетельствуют об отставании от столицы.

Сепаратистский уклон только усугубил экономическую ситуацию в Каталонии: данные статистики показывали проблемы региона уже в 2017 году, когда состоялся непризнанный референдум о независимости. А события октября того года, в свою очередь, вызвали смятение и уход компаний, а также упадок туризма. Это лишь увеличило экономическую слабость области и укрепило позиции Мадрида.

Доклад каталонской организации работодателей «Поощрение занятости» свидетельствует, что за последние 17 лет доход на душу населения в регионе падал, а в столице, напротив, рос. Кроме того, экономика в Мадриде развивалась более динамично, чем в Каталонии и в среднем по стране. Эксперты объясняют это различными причинами. Каталонская промышленность переживает не лучшие времена из-за общеевропейского кризиса, однако и борьба за отделение от Испании повлияла на нее не лучшим образом. Общий экономический ущерб от эскалации насилия и политического напряжения в регионе пока никто не рискнул подсчитать.