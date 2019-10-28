Мадрид, , 18:58 — REGNUM «Вчера, 27 октября, был день, когда Барселона решила спасти Каталонию, — пишет сегодня, 28 октября, мадридское издание ABC о демонстрации противников отделения от Испании. — Каталонию городскую, прибранную, культурную. Барселону улыбающуюся, с доброй волей, свободную и сознательную Барселону, где важен каждый человек, а не собравшееся стадо. Барселону, которая столько раз заявляла о себе как о не слишком каталонской, Барселону, которую националисты всегда боялись. Вчера Барселона вышла спасать свою Каталонию, застрявшую в провинциальном мраке виктимности и насилия».

По мнению испанского СМИ, это была не столько манифестация, сколько акт самосознания. Значение имело не само число пришедших («серьезно заниженное властью, на которую следовало бы пожаловаться за лживое увиливание с отчетливыми политическими целями»). Важно, что это была не демонстрация, организованная крупными медийными группами, получающими правительственные субсидии, но собрание множества добровольцев, не имеющих другой цели, кроме возобновления спокойной жизни в городе, возвращения веселья и мира.

Корреспондент ABC, сам родившийся в Барселоне, назвал акцию «гражданской», а не «конституционалистской», «юнионистской» или «происпанской», подчеркнув, что она была связана в первую очередь не с политической позицией, а с ощущением гражданского долга и идеей цивилизации, противостоящей варварству и жестокости. «Сотни тысяч человек, сознательных и свободных — а не 80 тысяч, как солгала Городская гвардия — защищали свою территорию нормальных, мирных, уникальных граждан, видевших, как пылает их район и их город, как их полицию линчуют при попустительстве, если не при отчетливой поддержке главы Женералитета», — высказался журналист.