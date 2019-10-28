София, , 18:53 — REGNUM Посол России в Софии Анатолий Макаров в минувшую пятницу, 25 октября, был вызван в МИД Болгарии в связи со «шпионским скандалом». Об этом 28 октября сообщает БГНЕС со ссылкой на болгарское внешнеполитическое ведомство.

«Встреча прошла в конструктивной атмосфере», — сообщили в МИД, отметив, что стороны «обсудили вопросы двустороннего интереса».

«С болгарской стороны российским учреждениям было предложено отозвать своего сотрудника к концу дня понедельника. По информации МИД, лицо, о котором идет речь, уже покинуло территорию Болгарии», — уточнили в ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно о высылке из Болгарии первого секретаря посольства России. По данным властей республики, российский дипломат в течение последнего года «проводил регулярные конспиративные встречи с гражданами Болгарии и руководящим составом госорганизаций, имеющим доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО».

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