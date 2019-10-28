Липецк, , 18:50 — REGNUM Липецкий областной совет депутатов завершил приём кандидатур на должность регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей. Как сообщила пресс-служба облсовета, на пост выдвинуты четыре претендента, и в течение двух недель общественные объединения предпринимателей могут высказать мнения о каждом из них.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов выдвинул кандидатуру Сергея Бугакова, который с 2010 по 2018 год возглавлял региональное управление по развитию малого и среднего бизнеса. Липецкая областная общественная организация по защите прав и интересов предпринимателей «Открытая предпринимательская гильдия» предложила пост своего президента Андрея Корчагина. Он занимает пост директора Автономной некоммерческой организации Дополнительного образования «Молодежная Бизнес школа».

Региональное Объединение Работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» выдвинуло кандидатуру Ивана Кошелева, который с 2012 по 2019 годы был гендиректором ОАО «Особая экономическая зона», а сейчас является директором по стратегическому развитию ООО «Техна». Липецкая региональная общественная организация кооперации бизнеса «Открытый клуб предпринимателей» в качестве своего кандидата предложила Дмитрия Соколова, доцента кафедры юриспруденции филиала АНОО ВО «Воронежского института права и экономики» в Липецке и директора ООО Юридическая компания «Соколов и партнеры».

Как уже сообщало ИА REGNUM, прошлый уполномоченный Владимир Подгорный ушёл в отставку в апреле 2019 года, а предложенный Артамоновым Юрий Божко устроил депутатов, но не прошёл согласование в центральном аппарате уполномоченного, поэтому конкурс проводится во второй раз.

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