Вашингтон, , 18:47 — REGNUM США намерены продолжать санкционное давление на Иран из-за ядерной программы этой страны, заявил 28 октября журналистам глава американского министерства финансов Стивен Мнучин.

Такое заявление Мнучин сделал в ходе своего визита в Израиль.

«Мы продолжаем кампанию максимального давления в области санкций. Они уже сработали, и они продолжают работать… Мы продолжим их расширять всё больше, больше и больше», — цитирует Мнучина агентство Reuters.

При этом глава минфина США отметил, что представители властей Израиля поделились с ним «конкретными идеями» усиления давления на Иран.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Вашингтон в одностороннем порядке вышел из иранской ядерной сделки, заключенной Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном.

С этого момента антииранские санкции продолжают расширяться, хотя США до сих пор не смогли представить ни одного доказательства нарушений Ираном своих обязательств по «ядерной сделке».

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