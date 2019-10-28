Сринагар, Индия, , 19:03 — REGNUM Индия обвинила Пакистан в очередном нарушении режима прекращения огня в Кашмире. Об этом 28 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В официальном заявлении представитель министерства обороны Индии заявил, что нарушение режима прекращения огня произошло примерно в 14:30 в округе Раджаури, штат Джамму и Кашмир. По официальным данным индийского руководства, пакистанские силы обстреляли позиции индийских войск с применением стрелкового оружия и миномётов. Министерство обороны также подчеркнуло, что подразделения сухопутных войск Индии провели против пакистанских войск ответную операцию, сопоставимую по масштабам.

Примечательно, что ранее 28 октября премьер-министр Индии Нарендра Моди дал делегации Европейского союза разрешение посетить Джамму и Кашмир. Европейские политики станут первыми зарубежными наблюдателями, допущенными в регион после отмены особого статуса штата 5 августа. Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны.