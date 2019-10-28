Таллин, , 18:22 — REGNUM Премьер-министр Эстонии Юри Ратас во время своего визита в США, который стартовал сегодня, 28 октября, намерен объяснить позицию властей Эстонии в мерах по противодействию отмывания денег через эстонские банки, сообщает портал эстонского общественного вещателя ERR.

В распорядке эстонского премьера запланирована встреча с министром торговли США Уилбуром Россом и генсеком ООН Антонио Гутерришем. Ратас также намерен призвать предпринимателей США смелее инвестировать в экономику Эстонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Эстонии продолжаются разбирательства вокруг отмывания миллиардов евро через филиалы скандинавских банков. Так, например, через филиал в Эстонии датского Danske bank, предположительно, с 2006 по 2015 года могло быть легализовано около 7 млрд евро.

В сентябре 2019 года на фоне скандала покончил с жизнью экс-глава эстонского филиала Danske bank Айвар Рехе. Подозрения выдвинуты также и в отношении работы филиала шведского банка Swedbank. Не исключается, что деньги отмывались не только через Эстонию, но и через Литву и Латвию.