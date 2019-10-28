Бишкек, , 18:16 — REGNUM Правительственная делегация Киргизии во главе с председателем госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмилем Осмонбетовым приняла участие в международной конференция по возобновляемым источникам энергии, проходившей в Сеуле. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

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В рамках мероприятия киргизские делегаты встретились с представителями ведущих корейских компаний в области энергетики, рассказали им об инвестиционном климате Киргизии и потенциале в области возобновляемых источников энергии.

Также глава энергетического ведомства Киргизии провел переговоры с министром торговли, индустрии и энергетики Южной Кореи Юнмо Сонном. Главы ведомств обсудили перспективы сотрудничества в энергетике, включая инвестирование в строительство гидроэлектростанций на территории Киргизии.

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