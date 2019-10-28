Москва, , 18:15 — REGNUM Министерство внутренних дел Украины не подчиняется президенту Украины Владимиру Зеленскому, а действует самостоятельно, считает политолог, эксперт Зиновьевского клуба Тимофей Сергейцев. Об этом он заявил 28 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя визит Зеленского в город Золотое.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нет никакого МВД. Есть три буквы, которые ничему не соответствуют. А есть банда Авакова, которая оформлена в полицейских, — сказал Сергейцев. — Зеленский, прежде чем поехать в Золотое, должен был подумать о том, каков объём его власти. Кому и что он может приказать? Ему нужно выполнять условия по разведению войск, потому что он пообещал большим людям. А сделать он может только одно — приехать и попросить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что попытки дискредитировать бандформирование «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) связаны с его высокой боевой эффективностью.

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