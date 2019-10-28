Прокуратура Болгарии обвинила одного из российских дипломатов в шпионаже. По версии болгарского надзорного органа, с сентября 2018 года первый секретарь посольства России в Болгарии «проводил регулярные конспиративные встречи с гражданами Болгарии и с руководящим составом госорганизаций, имеющим доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО».

Имя дипломата не сообщается. В связи с инцидентом Болгария решила выслать сотрудника посольства РФ из страны.

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