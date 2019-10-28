Посольство РФ в Болгарии не комментирует информацию о высылке российского дипломата.
«Посольство воздерживается от комментариев», — цитируют РИА Новости представителя дипмиссии.
«По информации МИД лицо уже покинуло территорию Болгарии», — цитируетТАССвнешнеполитическое ведомство Болгарии.
Болгарская сторона «высказала пожелание», чтобы российский дипломат покинул страну до конца понедельника, 28 октября.
Поскольку подозреваемый в шпионаже имеет дипломатический иммунитет, уголовное дело в отношении него было приостановлено.
По данным сайта посольства РФ в Болгарии, должность первого секретаря занимают 9 человек: Андрей Егоров, Павел Жибуртович, Виталий Зелинский, Евгений Меркулов, Елена Приходько, Владимир Русяев, Максим Рыбкин, Евгений Тюсин, Дмитрий Ярошенко.