28 Октября
 
18:21

Посольство РФ в Болгарии не комментирует информацию о высылке российского дипломата.

«Посольство воздерживается от комментариев», — цитируют РИА Новости представителя дипмиссии.

18:19

«По информации МИД лицо уже покинуло территорию Болгарии», — цитируетТАССвнешнеполитическое ведомство Болгарии.

18:17

Болгарская сторона «высказала пожелание», чтобы российский дипломат покинул страну до конца понедельника, 28 октября.

18:16

Поскольку подозреваемый в шпионаже имеет дипломатический иммунитет, уголовное дело в отношении него было приостановлено.

18:15

По данным сайта посольства РФ в Болгарии, должность первого секретаря занимают 9 человек: Андрей Егоров, Павел Жибуртович, Виталий Зелинский, Евгений Меркулов, Елена Приходько, Владимир Русяев, Максим Рыбкин, Евгений Тюсин, Дмитрий Ярошенко.