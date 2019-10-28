Душанбе, , 18:14 — REGNUM Первые 1,6 тысячи человек, попавших под амнистию, вышли на свободу, сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию начальника Главного управления исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана Мансурджона Умарова.

По его словам, первыми на свободу вышли 187 осуждённых женщин из колонии в Нуреке и 60 несовершеннолетних.

Кроме того, на свободу вышли заключённые, отбывавшие наказание в Душанбе — в исправительном учреждении №7 и в спецтюрьме для сотрудников правоохранительных органов, а также в тюрьме города Явана.

Умаров отметил, что число освобождённых заключённых ещё увеличится. Первыми на свободу вышли те, чьи дела не вызывали никаких сомнений. Для дополнительного изучения уголовных дел остальных создана специальная группа.

Напомним, ранее с подачи президента Таджикистана Эмомали Рахмона парламент страны одобрил законопроект «Об амнистии», посвящённой 25-летию принятия конституции страны. Предполагается, что от уголовной ответственности будут освобождены 20 тысяч человек.

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