Ульяновск, , 18:12 — REGNUM Советница губернатора Ульяновской области Светлана Опенышева, которая ранее оказалась в центре скандала из-за селфи в «шоколадной» ванне, в очередной раз привлекла внимание общественности. На этот раз — за комментарий в «Фейсбуке» к посту об инсулинозависимой женщине, посоветовав её откормить. После критических замечаний Опенышева пояснила, что не хотела оскорбить женщину.

Возмущение пользователей вызвал комментарий Светланы Опенышевой к посту местного журналиста Александра Семенова о жизни православной общины, где в том числе рассказывалось о 40-летней женщине, которая «выглядит на все 70 и весит 39 кг, а тут еще выяснилось, что она — инсулинозависимый диабетик».

«Лежит. Куратор обещал забрать ее. Не померла бы», — написал он.

«Так откормили бы женщину. Инсулинозависимая — это не приговор», — оставила комментарий советник ульяновского губернатора.

После разразившегося скандала и критики пользователей чиновница пояснила, не хотела оскорбить женщину, подчеркнув, что инсулинозависимые больные живут как обычные люди и не нужно считать это приговором.

«Я написала, что нужно откормить женщину, потому что такая худенькая приехала, и кормить пятерых мужчин и убираться в доме — какое-то нужно здоровье иметь», — приводит ТАСС пояснение Светланы Опенышевой.

Позже в «Фейсбуке» она сообщила, что посетила общину и встретилась с женщиной, предложив «ехать со мной в город в больницу», но та отказалась, сославшись на то, что «ранее была простужена, сейчас чувствует себя лучше». Также она обратилась к пользователям с просьбой сбора тёплых вещей для жителей общины.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Светлана Опенышева оказалась в центре скандала после публикации фотографии в соцетях, на которой чиновница принимает нафталановую ванну (ванны с продуктом на основе нефти) в санатории, и надпись к которой гласит: «Много шоколада не бывает». На что губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что нельзя так кичиться своим достатком, поручив провести служебную проверку. Комиссия по этике рекомендовала не увольнять Опенышеву, ограничившись выговором. Чиновница извинилась, пост был удалён.

Читайте также:Сколько заработала ульяновская чиновница в «шоколадной ванне»?

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновскую чиновницу в «шоколадной ванне» рекомендуют не увольнять