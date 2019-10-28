Манама, , 18:09 — REGNUM Между Чечней и Бахейном установились давние дружественные отношения. Стороны имеют хорошие перспективы для сотрудничества. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, который с рабочим визитом 28 октября прибыл в Королевство Бахрейн.

«Мы имеем большой потенциал для сотрудничества. И я уверен, что оно будет носить взаимовыгодный и долгосрочный характер», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Программа его визита очень насыщенная. По словам Кадырова, он уже встретился с принцем Бахрейна Шейхом Халидом бин Хамадом бин Исой Аль Халифой. В плане также посещение Международной оборонной выставки-конференции BIDEC. В ней примут участие более 10 компаний. Мероприятие проходит под патронажем главы Бахрейна.

Напомним, Рамзан Кадыров не раз встречался с лидерами Бахрейна. Так, в ноябре 2018 года глава Чечни с визитом побывал в королевстве, где провел встречу с принцем королевства. В апреле 2017 год, в ходе предыдущего визита Кадырова, король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа дал обед в честь руководителя Чечни.

В 2017 году на полях Петербургского международного экономического форума премьер-министр Бахрейна шейх Сальман Бин Халифа заявлял, что королевство готово оказать помощь Чечне в вопросах развития исламского банкинга.