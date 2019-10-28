Москва, , 18:07 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству Дмитрия Медведева до 15 декабря подтвердить новую модель функционирования фонда поддержку социальных проектов. Соответствующие поручение российского лидера было опубликовано сегодня, 28 октября, на официальном сайте Кремля.

В поручении главы государства сказано, что в целях расширения поддержки субъектов социального предпринимательства необходимо утвердить новую модель функционирования Фонда поддержки социальных проектов.

Уточняется, что необходимо включить соответствующее мероприятие в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Правительство должно выполнить поручение до 15 декабря 2019 года.