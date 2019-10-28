Москва, , 17:58 — REGNUM Украинские националисты не считают президента Украины Владимира Зеленского человеком, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 28 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя попытки Зеленского «по-человечески» поговорить с националистами в городе Золотое.

«Это проигрыш сценария! Задачей Зеленского было показать, что на Украине есть президент, которому дорог каждый украинец, как бы этот украинец к нему ни относился. Президент, который по-человечески разговаривает с людьми. Но вдруг оказалось, что если Зеленский и пытается с ними разговаривать по-человечески, то они с ним — нет. Он для них не человек», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, во время визита Зеленского в Золотое у него произошла словесная перепалка с одним из националистов, который поинтересовался у главы государства, собирается ли тот поговорить об акции «Нет капитуляции». В ответ на это Зеленский призвал того «не переводить разговор на акции», «убрать оружие» и заверил своего собеседника, что президент Украины «не лох».

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