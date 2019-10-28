Сринагар, Индия, , 19:08 — REGNUM Влиятельный деятель оппозиционной «Народной демократической партии» (НДП) и бывший главный министр Джамму и Кашмира Махбуба Муфти заявила о необходимости привлечь правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди к ответственности за кризис в Кашмире. Об этом 28 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

В своём аккаунте в Twitter Махбуба Муфти подчеркнула: «Необходимо поднять «железный занавес» между Кашмиром и остальным миром, а также привлечь правительство Индии к ответственности за кризис в регионе». По словам оппозиционера, именно правительство Нарендры Моди виновно в дестабилизации ситуации в Кашмире. Махбуба Муфти также выразила надежду на то, что делегация из Европейского союза сможет побеседовать с представителями кашмирских СМИ, местными врачами и лидерами гражданского общества.

Ранее стало известно, что 29 октября делегация из Европейского союза сможет посетить Джамму и Кашмир с целью оценить ситуацию в регионе. Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Для обеспечения безопасности на северо-западе Индии министерство внутренних дел южноазиатского государства распорядилось ограничить свободу собраний в регионе, закрыло въезд в Джамму и Кашмир, а также частично заблокировало доступ местного населения к телефонной связи и сети Интернет.