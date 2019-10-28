София, , 17:51 — REGNUM Власти Болгарии высылают из страны российского дипломата после расследования о шпионаже. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Напомним, что ранее стало известно об обвинениях, выдвинутых прокуратурой Болгарии против одного из российских дипломатов. Дипломат был обвинен в шпионаже.

Российский дипломат якобы собирал в Болгарии информацию, которая представляет государственную тайну.

Уточняется, что речь идет о гражданине России, который проводил встречи с болгарскими гражданами, имеющими доступ к секретной информации.

Посольство России никак не прокомментировало данную информацию.