Волгоград, , 17:51 — REGNUM Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров своим постановлением назначил руководителей 17 профильных ведомств администрации региона, сообщили 28 октября в пресс-службе правительства.

Председателем комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области назначен Анатолий Васильев; председателем регионального комитета социальной защиты населения — Лилия Заботина; председателем комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области — Юрий Наурзалиев. Комитетом ЖКХ и ТЭК региона будет руководить Олег Николаев, комитетом архитектуры и градостроительства Волгоградской области — Елена Прохорова. Председателем регионального комитета образования, науки и молодёжной политики назначена Лариса Савина; председателем комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области — Виталий Сазонов; председателем регионального комитета здравоохранения — Анатолий Себелев; комитета информационных технологий Волгоградской области — Сергей Торбин; председателем комитета строительства региона — Юрий Чувашин; председателем комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок — Анна Чупахина.

Руководителем инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области назначен Алексей Сивокоз, региональной инспекции государственного строительного надзора — Александр Сторожук.

Комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области возглавил Михаил Битюцкий; региональный комитет по управлению госимуществом — Виктория Романова; комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области — Александр Баженов; комитет культуры Волгоградской области — Станислав Малых.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, кандидатуры руководителей профильных ведомств согласовывали на заседаниях Волгоградской областной думы.