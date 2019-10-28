Сринагар, Индия, , 19:05 — REGNUM Влиятельный деятель ведущей оппозиционной партии Индии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Джайрам Рамеш заявил, что дозволение посетить индийский Джамму и Кашмир, дарованное делегации Европейского союза премьер-министром Индии Нарендрой Моди, является оскорблением для всей Индии и её демократической системы. Об этом 28 октября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Джайрам Рамеш, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «На каком основании премьер-министр Нарендра Моди дозволяет иностранцам из ЕС посетить Джамму и Кашмир, однако не пускает местных политических лидеров самостоятельно оценить ситуацию в регионе?». По словам оппозиционера, действия правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) являются оскорблением для Индии и индийской демократической системы. «После подобных поступков лидеры БДП утратили право называть себя националистами или патриотами», — добавил он.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Индийские политические лидеры неоднократно предпринимает попытки посетить Джамму и Кашмир и самостоятельно оценить ситуацию в регионе однако правительственные войска не допускают индийских деятелей на территорию Джамму и Кашмира. 28 октября стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди позволит делегации из Европейского союза посетить Джамму и Кашмир.