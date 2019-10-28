Анкара, , 19:13 — REGNUM Турецкое новостное агенство Anadolu Ajansı опубликовало статью, в которой заявило, что реакция СМИ и политических элит западной Европы на контртеррористическую операцию «Источник мира», проводимую Турцией на северо-востоке Сирии, продемонстрировала всю двуличность европейской политики в отношении Турции.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, некоторые члены ЕС добивались созыва Совета Безопасности ООН для того, чтобы составить совместную декларацию, осуждающую действия Турции в Сирии. Однако, придерживаясь подобных двойных стандартов, Европа наносит ущерб и самой себе, теряя доверие на международной арене. Западноевропейские СМИ «отличились» публикацией множества новостей и фотографий, приписываемых операции «Источник мира», однако в действительности не имеющих к ней никакого отношения, что неоднократно разоблачалось Турцией.

В то время как Турция самоотверженно обеспечивала 4 млн принятых ею сирийских беженцев всем необходимым, в Европе снова подняли голову ксенофобия, шовинизм и расизм. Стоит напомнить и о совершенно различной реакции европейских лидеров на теракты во Франции 2015 года и аналогичные события в Турции во время попытки государственного переворота, осуществленной движением Фетхуллаха Гюлена. Однако террористы, убившие невинных турецких граждан, получили убежище в Западной Европе, продолжая оттуда вести свою пропаганду. Неужели жизни европейцев ценнее жизней турок?