Аддис-Абеба, , 19:12 — REGNUM В сообщении премьер-министра Эфиопии говорится, что двусторонняя встреча, проведенная в кулуарах российско-африканского саммита между премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом и президентом России Владимиром Путиным, позволила сформировать у двух государств общее видение взаимодействия в областях экономического и военного сотрудничества.

Премьер-министр также провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в кулуарах Саммита, на которой оба лидера обсудили ключевые вопросы, связанные со строительством плотины «Возрождение». Премьер-министр Абий подтвердил принцип справедливого использования ресурсов Эфиопии и принцип использования ГЭС без нанесения ущерба другим.

В своем выступлении на пленарном заседании «Россия-Африка: реализация потенциала сотрудничества» Абий подчеркнул важность коллективных обязательств по развитию и поддержанию отношений сотрудничества в очень сложном мире и в Африке в частности. Ссылаясь на наличие обширных людских и природных ресурсов на континенте, он подчеркнул, что Африка и Россия могут расширить торгово-экономическое сотрудничество.