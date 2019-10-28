Москва, , 17:30 — REGNUM Решение властей Украины опубликовать видео визита президента Украины Владимира Зеленского в город Золотое было большой глупостью и ударом по имиджа президента, считает член Совфеда РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 28 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Визит Владимира Зеленского в город Золотое President.gov.ua

По словам сенатора, в результате визита Зеленского в Золотое «всё пошло не так», и в целом было большой глупостью опубликовывать видео переговоров Зеленского с националистами. В данном случае, как полагает Клинцевич, речь идёт об уничтожении имиджа президента.

Кроме того, член Совфеда РФ отметил, что правильным поступком со стороны Зеленского было бы не уговаривать националистов сдать оружие, а дать им 15 минут на выполнение этого требования, а после истечения сроков этого «физически» зачистить всех, кто будет сопротивляться выполнению распоряжений главы государства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, в титрах которого сообщается о том, что с территории населенного пункта Золотое Луганской области вывезено всё незаконное оружие. Во время разговора президент Украины на повышенных тонах просит вывезти оружие, несмотря на заверения его оппонента, что такового у них не имеется, показывая вывернутые карманы.

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