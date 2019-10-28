Москва, , 17:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщается на официальном сайте российского лидера.

Рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым Kremlin.ru

Во время встречи обсуждалась реализация инвестиционных промышленных проектов, строительство транспортной развязки в Химках, вопросы здравоохранения, социально-экономическое положение, а также проблема обманутых дольщиков в Подмосковье.

Губернатор Московской области сообщил Путину, что проектные работы по транспортной развязке в Химках завершены. Конкурсные процедуры, по итогам которых будет отобран подрядчик для строительства объекта, Воробьёв пообещал завершить до конца 2019 года. Само же строительство должно начаться не позднее начала 2020 года. Губернатор Подмосковья заверил российского лидера, что транспортная развязка будет сдана в 2021 году.

«Наверное, самое сложное при строительстве в городе развязки — это подготовка территории, конечно. Но мы к этому тоже готовы: и энергетики, и газовики идут навстречу, понимают важность. Поэтому, Владимир Владимирович, сделаем всё, чтобы исполнить Ваше поручение», — отметил Воробьёв.

В свою очередь Путин призвал губернатора Московской области выполнить все работы оперативно.

«Люди ждут, Андрей Юрьевич, поэтому нужно ускоряться», — сказал российский лидер.

Также Воробьёв доложил о росте населения в Московской области. По его словам, в 2019 году численность населения региона вырастет на 76−79 тысяч человек и составит 7,6 млн граждан. При этом в проекте бюджета Подмосковья на 2020 год запланировано увеличение расходов на 8% — до 750 миллиардов рублей.

«Рабочие места, инвестиции для нас являются приоритетом, и, слава богу, открываем заводы в индустриальных парках: немецкий завод открыли, итальянцы удвоили производство в Солнечногорском районе, отечественные компании, интернет-торговля Wildberries серьёзные деньги инвестирует — в Подольске создала порядка шести тысяч рабочих мест и дальше инвестирует. Загорский трубный завод. То есть и иностранцы, и отечественные (производители) в область идут», — заявил Воробьёв.

Выслушав доклад по экономическим и социальным аспектам жизнедеятельности региона, Путин поинтересовался у Воробьёва, как обстоят дела в строительной отрасли Московской области, в том числе, как решается проблема обманутых дольщиков. Воробьёв в ответ сообщил, что за пять лет в регионе данную проблему решили для 60 тысяч дольщиков. Однако в Подмосковье ещё осталось 27 тысяч обманутых дольщиков.

«Одно из писем, которое я подготовил и хотел просить Вас о поддержке, — это по обманутым дольщикам. Мы с ДОМ. РФ и с Минстроем активно работаем, они помогают, спасибо им большое. Кстати, на «Прямой линии», помните, Вам задали вопрос, уже после «Прямой линии», по комплексу «Новокосино». Один дом из двух мы сдаём, а следующий тоже, соответственно, готовится к достройке. Большая программа, у нас осталось ещё 27 тысяч дольщиков, — к нашему сожалению, больше всех в стране. Поэтому здесь очень важно получить поддержку», — сообщил Воробьёв.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин подписал указ о формировании Федеральной пробирной палаты