Варшава, , 17:24 — REGNUM Польша в 2018 году выдала наибольшее количество разрешений на постоянное пребывание на территории Евросоюза для граждан третьих стран. Это 635 тысяч разрешений, что составляет 20% от всех, выданных за год странами ЕС, сообщает «Польское радио» со ссылкой на статистическую службу Европейского союза (Евростат).

На втором месте Германия, выдавшая 544 тысячи разрешений (17%), на третьем — Британия, выдавшая 451 тысячу разрешений (14%). Далее идут Франция (265 тысяч, 8%), Испания (260 тысяч, 8%), Италия (239 тысяч, 7%) и Швеция (125 тысяч, 4%).

Польша выдала 37% всех полученных в Евросоюзе разрешений на пребывание, связанных с трудоустройством — 328 тысяч. В то же время Британия лидирует по разрешениям, связанным с получением образования (190 тысяч, 30%), а Германия — большинство разрешений, связанных с предоставлением убежища (219 тысяч).

По разрешениям, связанным с восстановлением семьи, лидируют Германия (191 тысяч, 21%), Испания (134 тысяч, 15%), Италия (122 тысячи, 13%) и Британия (101 тысяча, 11%).

Наибольшее количество получивших разрешения на пребывание в ЕС, — это граждане Украины. В Польше они составили 78% от всех (527 тысяч). На втором месте граждане Китая, которых 206 тысяч, более половины — в Британии. Далее идут граждане Индии (197 тысяч, из которых 38% в Британии), Сирии (174 тысяч, из которых 71% в Германии), Белоруссии (138 тысяч, из которых 92% в Польше), Марокко (127 тысяч, из которых 45% в Испании), США (120 тысяч, из которых 36% в Великобритании), Бразилии (88 тысяч, из которых 32% в Португалии), Турции (80 тысяч, из которых 29% в Германии) и России (75 тысяч, из которых 18% в Германии).