Пекин, , 17:22 — REGNUM Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, выступая на ведомственном брифинге в Пекине, признал итоги второго тура президентских выборов в Аргентине и поздравил избранного президента Альберто Фернандеса с победой, сообщает 28 октября Синьхуа.

Выразив уверенность в достижении Аргентиной под новым государственным руководством успехов во всестороннем развитии, дипломат подчеркнул, что две страны являются надёжными всеобъемлющими стратегическими партнёрами, которые за 47 лет существования между ними дипломатических отношений наладили разностороннее плодотворное сотрудничество.

По словам Гэн Шуана, Китай придаёт отношениям с Аргентиной большое значение и готов к совместной работе по продвижению их вперёд.