Москва, , 17:20 — REGNUM У митингов в Москве не было тяжёлых последствий благодаря работе правоохранительных органов, заявил 28 октября мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Профилактика правонарушений».

Митинг несистемной оппозиции в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что в столице проходят десятки мирных митингов, на которых нет никаких проблем с проведением. По его словам, то, что несанкционированные митинги «не переросли в тяжелые последствия», — заслуга не организаторов, а правоохранительных органов.

«Казалось бы, тишайший город Барселона, европейский образцовый город, и там очень серьезные столкновения, беспорядки, кровь. И последние события в Ливии, где произошли серьезные беспорядки на улице», — цитирует Собянина агентство «Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, летом в Москве прошли несколько несанкционированных акций несистемной оппозиции. Они завершились массовыми задержаниями. Большинство задержанных сразу же отпустили, однако по итогам были возбуждены административные и уголовные дела. Кроме того, было подано несколько судебных исков от организаций к организаторам акций.