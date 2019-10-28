Аддис-Абеба, , 19:06 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед провел консультации с администрацией, религиозными лидерами и представителями общины в регионе Оромия, чтобы обсудить недавние беспорядки, унесшие жизни десятков людей. На дискуссии также присутствовали министр обороны Эфиопии Лемма Мегерса и замглавы администрации Оромии Шимелес Абдиса. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Обсуждение было сосредоточено на текущей ситуации в стране в целом и в Оромии в частности. На мероприятии премьер-министр ответил на вопросы участников, касающиеся актуальных национальных проблем и единства народа.

Выразив озабоченность по поводу распространения дезинформации на различных медийных платформах, участники мероприятия обратились к правительству с просьбой обеспечить верховенство закона. Они также призвали к мирному разрешению разногласий между различными группами.

Отвечая на вопросы, премьер-министр сказал, что «от нас всех ожидают, что мы сделаем все возможное, чтобы укрепить единство народа, устранив наши разногласия путем конструктивного диалога». Он добавил: «Мы не заинтересованы в том, чтобы игнорировать вопросы народа оромо и федеральной системы управления. Любой, кто не согласен с нашей идеей, должен сделать свой выбор».

Шимелес Абдиса, со своей стороны, поблагодарил всех членов сообщества, занятых обеспечением стабильности в районах, пострадавших от недавних волнений. Администрация регионального государства будет и дальше работать для обеспечения благосостояния народа. Министр обороны Лемма Мегерса, со своей стороны, призвал людей объединиться и быть хранителями важных достижений народа оромо.