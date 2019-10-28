Ярославль, 28 октября 2019, 17:05 — REGNUM Департамент туризма Ярославской области планирует провести торжественное мероприятие для мэров городов Золотого кольца за 2,5 млн рублей. Об этом сообщает портал Yarnews со ссылкой на портал госзакупок.
Мероприятие пройдёт в ноябре 2019 года в Ростове Великом в рамках Дня рождения туристического маршрута «Золотое кольцо». Для мэров устроят деловой завтрак на 20 человек, рабочее совещание и торжественный прием.
«Торжественный приём с организацией питания» пройдёт в Ростовском кремле. Сценарий предусматривает наличие велком-зоны, меню которой должно включать не менее трёх видов закусок (выход не менее 300 гр/чел) и трёх видов аперитивов (не менее 150 мл/чел.), отражающих локальные гастрономические бренды. Меню торжественного приёма в основном помещении должно включать: холодные и горячие закуски не менее шести видов (выход не менее 600 гр/чел.), горячие блюда не менее двух видов на выбор (выход каждого не менее 350 гр/чел.), не менее двух десертов (выход каждого не менее 100 гр/чел.), напитки не менее восьми видов (выход каждого не менее 400 мл/чел.), в том числе не менее четырёх видов алкогольных (вино сухое красное и белое с наименованием по происхождению, крепкие алкогольные напитки по согласованию с заказчиком).
Меню должно быть составлено из продуктов и блюд, приготовленных по рецептам, соответствующих городам Золотого Кольца таким образом, чтобы каждый из 9 городов был представлен хотя бы одной позицией в меню.
Гостям подарят сувениры: 200 флешек в виде браслета, дизайнерские кружки из керамики со вставками из специально обработанного природного материала, зонты, платки шейные, твилли, паше, набор для путешествий из шейной подушки и маски для сна.
Финансироваться торжественный приём будет из бюджета Ярославской области.
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