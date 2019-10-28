Екатеринбург, , 17:10 — REGNUM В горадминистрации Екатеринбурга по-разному отреагировали на инициативу об особом контроле гордумы над расходованием средств на муниципальные программы. Об этом сообщает ИА Znak.

В частности, глава аппарата мэрии Илья Захаров заявил, что идея председателя думы является «хорошей».

»Некоторые детали, в том числе по срокам рассмотрения документов, будем обсуждать», — сказал Захаров.

По информации агентства, неназванный высокопоставленный чиновник усомнился в благости инициативы.

«Вообще, все программы и так рассматривают на согласительных комиссиях на думе. Предложение Володина — что-то из разряда популизма», — сказал собеседник.

Как сообщало ИА REGNUM, новый порядок был внесён в гордуму спикером. Предполагается, что депутаты смогут улучшить свои знания о предполагаемых расходах бюджета и даже получат право рекомендовать мэрии не тратить деньги на ряд муниципальных программ.

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