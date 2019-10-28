Вашингтон, , 16:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры между его страной и Китайской Народной Республикой идут с опережением графика. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 28 октября.

По словам Трампа, торговые переговоры с Китаем идут с опережением графика. речь пока идет о первом этапе соглашения, но и этот этап включает в себя довольно обширную повестку.

«Вероятно, мы подпишем его … в Чили», — сказал Трампа.

Известно, что 16−17 ноября в Чили пройдет саммит АТЭС.

Напомним, что Трамп начал торговую войну против Китая с целью сдержать рост китайской экономики и вернуть американский капитал обратно в США. Страны начали вводить заградительные пошлины друг против друга, но и вступили в переговоры с целью заключить новое торговое соглашение. Именно о нем Трамп и говорит.