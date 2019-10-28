Тбилиси, , 16:50 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Национального совета Швейцарии Марины Каробио. Об этом глава Грузии написала на своей официальной странице в Твиттер.

Как сообщила Зурабишвили, на встрече стороны обсудили ситуацию на «оккупированных территориях» (речь идет о признанных независимыми Российской Федерацией Южной Осетии и Абхазии). Также политики поговорили об особой роли Швейцарии в поиске мирного решения и об экономических отношениях между Грузией и Швейцарией.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 октября председатель парламента ШвейцарииМарина Каробио Гушеттина совместной пресс-конференции с председателем грузинского парламента Арчилом Талаквадзе заявила, что Швейцария гордится той специфической ролью, которую играет в отношениях между Грузией и РФ.

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