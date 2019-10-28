Москва, , 16:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о создании Федеральной пробирной палаты. Указ главы государства опубликован сегодня, 28 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

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В указе сказано, что Федеральная пробирная палата образуется на базе федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная плата при Министерстве финансов Российской Федерации». Федеральная пробирная палата образована в статусе федеральной службы при Минфине.

На Федеральную пробирную палату возлагаются функции по государственному контролю и надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней.