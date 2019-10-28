Владикавказ, , 16:43 — REGNUM В Северной Осетии побывала чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Сильви Берманн. На встрече с главой республики Вячеславом Битаровым она назвала сферы, в которых Франция могла бы налаживать сотрудничество с северокавказской республикой.

Это в том числе инициативы в области агропромышленного комплекса и туризма. В целом же французская сторона готова рассмотреть возможность развития отношений в сферах экономики, культуры, образования и науки.

«Важно, что наши страны договорились провести в 2021 году перекрестный год регионального сотрудничества. И здесь Северный Кавказ, и в частности Северная Осетия, будет играть особую роль», — цитирует посла пресс-служба главы РСО-Алании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее договоренности о сотрудничестве были достигнуты с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарии в России Ивом Россье. На днях он в визитом побывал в Северной Осетии. Глава республики Вячеслав Битаров на встрече с ним отметил, что власти региона намерены изучать модель развития горных территорий Швейцарии с целью применения этого опыта у себя в республике.

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